 В Челнах с 19 июня ограничат выезд из города по мосту
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В Челнах с 19 июня ограничат выезд из города по мосту

Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Республика
10 июня 2023  09:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах с 19 июня будет временно ограничено движение по мосту через Каму в направлении выезда из города. Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Теперь движение по Нижнекамской ГЭС будет осуществляться по низовому пролету. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана с 12 июня ограничат движение по мосту Миллениум. Движение по мосту будет осуществляться по одной стороне. На Миллениуме будет организовано по две полосы в каждую сторону.

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