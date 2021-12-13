В Набережных Челнах с больницы №5 сняли статус «ковидной»

В Набережных Челнах с горбольницы №5 сняли статус ковидного госпиталя. В городе остался один инфекционный госпиталь. Об этом сообщает «Татар-информ».

«С сегодняшнего дня 5-я горбольница переходит на работу в штатном режиме, но с условием необходимости быстрого развертывания провизорных коек», – заметил начальник городского здравоохранения Александр Николаев.

На данный момент первым компонентом вакцины привились 250 тысяч челнинцев, вторым – на 60 тысяч меньше. При этом уровень заболеваемости остается стабильно напряженным.

Ранее «КВ» рассказывали о враче-инфекционисте, которая проработала в госпитале с самого начала пандемии.