В Челнах саперы и кинологи проверят места празднования Курбан-байрама

В Челнах на праздновании Курбан-байрама, 28 июня, задействуют саперов и кинологов с обученными собаками. Об этом сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по автограду.

По данным полиции, в проведении Курбан-байрама примет участие не менее 4 тыс. человек. Саперы будут дежурить и непосредственно в день проведения священного праздника. Вход будет осуществляется через КПП. периметр безопасности, который. Охранять порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии, и работники ЧОПов.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут сделать жертвоприношения на Курбан-байрам в 17 местах. Праздник пройдет в столице Татарстана 28 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.