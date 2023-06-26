 В Челнах саперы и кинологи проверят места празднования Курбан-байрама
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В Челнах саперы и кинологи проверят места празднования Курбан-байрама

По данным полиции, в проведении Курбан-байрама примет участие не менее 4 тыс. человек.

Республика
26 июня 2023  14:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах на праздновании Курбан-байрама, 28 июня, задействуют саперов и кинологов с обученными собаками. Об этом сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по автограду. 

По данным полиции, в проведении Курбан-байрама примет участие не менее 4 тыс. человек. Саперы будут дежурить и непосредственно в день проведения священного праздника. Вход будет осуществляется через КПП. периметр безопасности, который. Охранять порядок будут сотрудники полиции, Росгвардии, и работники ЧОПов.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы смогут сделать жертвоприношения на Курбан-байрам в 17 местах. Праздник пройдет в столице Татарстана 28 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.

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