news_header_top_970_100

В Челнах шашлык на общем балконе многоквартирного дома обернулся убийством

news_top_970_100
Республика
4 декабря 2023  15:27
Автор:
Виктория Осинина

Вечером 28 ноября в подъезде дома по ул. Цветочный бульвар в Челнах было обнаружено тело 52-летнего местного жителя, исколотого ножом. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства знакомый потерпевшего, который дал признательные показания.

Как выяснили правоохранители, потерпевший и подозреваемый с еще двумя мужчинами устроили на общем балконе многоквартирного дома застолье. Они жарили шашлык, запивали алкоголем. Оставшись наедине, мужчины подрались на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, у которого при себе был нож, нанес потерпевшему множественные ранения. В результате последний скончался на месте, сообщает СУ СКР по РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Двое детей-пассажиров пострадали за выходные на казанских дорогах
В Казани детская шалость привела к пожару
В Челнах шашлык на общем балконе многоквартирного дома обернулся убийством
В Татарстане вынесен приговор по делу о гибели ребенка в колодце
Пожар в Челнах: большая потеря для малого бизнеса
О юридической помощи участникам СВО и их семьям в РТ расскажут в ходе прямого эфира
В Казани под колеса машины попала 6-летняя девочка
В Татарстане стартовала Всероссийская декада подписки