В Челнах шашлык на общем балконе многоквартирного дома обернулся убийством

Вечером 28 ноября в подъезде дома по ул. Цветочный бульвар в Челнах было обнаружено тело 52-летнего местного жителя, исколотого ножом. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства знакомый потерпевшего, который дал признательные показания.

Как выяснили правоохранители, потерпевший и подозреваемый с еще двумя мужчинами устроили на общем балконе многоквартирного дома застолье. Они жарили шашлык, запивали алкоголем. Оставшись наедине, мужчины подрались на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый, у которого при себе был нож, нанес потерпевшему множественные ранения. В результате последний скончался на месте, сообщает СУ СКР по РТ.