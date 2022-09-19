В Челнах школьница отдала гадалке 76 тыс. рублей, испугавшись порчи

В Набережных Челнах школьница отдала гадалке 76 тыс. рублей, поверив, что на ней порча. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Девочка познакомилась с гадалкой в социальных сетях. Женщина рассказала, что на ней лежит проклятие, и предложила снять его за неопределенную сумму. Тогда ребенок взял деньги из семейного бюджета и отдал аферистке.

После того, как мама школьницы узнала о пропаже денег, обратилась в полицию. В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани молодая мама лишилась 30 тыс. рублей, купив памперсы через интернет.