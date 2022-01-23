 В Челнах водитель на час заблокировал дорогу скорой с больным ребенком
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В Челнах водитель на час заблокировал дорогу скорой с больным ребенком

Челнинец отказывался убрать свой автомобиль с пути «неотложки».

Республика
23 января 2022  11:15
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах медики на скорой помощи не смогли выехать со двора из-за загородившего им путь автомобиля, сообщают «Челнинские известия».

«Время пять утра. Уже 40 минут «скорая» с моим ребенком не может проехать, водитель отказывается выйти и убрать машину», – сообщила возмущенная челнинка в соцсетях.

По ее словам, из-за того, что водитель легковушки наотрез отказывался убирать авто пришлось еще час ждать другой кареты скорой помощи.

На просьбы от отца ребенка мужчина также никак не отреагировал, лишь захлопнув дверь квартиры.

Подписчики паблика в соцсети, куда пожаловалась женщина, просят наказать мужчину.

 

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