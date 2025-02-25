В Челнах состоялась торжественная церемония запуска сетевого газа в частные дома

В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие газопровода в новых микрорайонах по улицам Каштановая, Абсалямова и Третья Колосковая. В мероприятии приняли участие мэр города Наиль Магдеев и заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

По словам представителя министерства, в Татарстане ежегодно газифицируется около 19 тысяч домов и квартир. Марат Минибаев подчеркнул, что «развитая газовая инфраструктура создает точки роста и для промышленности».

Благодаря программе социальной догазификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, ООО «Газпром трансгаз Казань» обеспечило подключение к сетевому газу 119 земельных участков. На данный момент 25 домовладений уже используют природный газ. Общая протяженность построенных газопроводов превышает 7,5 километров.