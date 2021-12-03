В Челнах сотрудники «скорой» приняли домашние роды в многодетной семье

В Набережных Челнах сотрудники скорой медицинской помощи Дина Салахутдинова и Лилия Шакирова приняли экстренные роды в домашних условиях. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По прибытию на вызов, фельдшеры Салахутдинова и Шакирова диагностировали преждевременные роды с тазовым предлежанием плода – такие роды относят к патологическим, здесь нужны особые навыки от медработников. Было принято решение рожать дома.

Родилась девочка весом около 2500 гр, роды прошли без осложнений. В семье роженицы это уже восьмой ребенок. Позже многодетную мать с новорожденной доставили в Перинатальный центр КДМЦ.