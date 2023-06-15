 В Челнах создадут сборные эвакуационные пункты в 111 организациях города
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В Челнах создадут сборные эвакуационные пункты в 111 организациях города

Руководители организаций должны разработать соответствующую документацию до 10 июля.

Республика
15 июня 2023  17:32
Автор:
Валерий Саидов

В Набережных Челнах создадут сборные эвакуационные пункты в 111 организациях города. Об этом сообщают «Челнинские известия». Соответствующий документ размещен на сайте города.

В числе пунктов – крупные предприятия, заводы и городские комбинаты, школы и гимназии, детские сады, колледжи и культурные учреждения.

«Необходимо до 30 июня дошкольным учреждениям в каждом эвакопункте соорудить комнату матери и ребенка, медорагнизациям – медкабинеты с необходимыми медикаментами, а военкоматам – закрепить за каждым пунктом сотрудников, которые будут выявлять грждан, приписанных в команды и партии для призыва по мобилизации», – отмечено в документе.

Также руководителям городских организаций поручено до 10 июля разработать необходимую документацию по организации работы эвакопунктов, организовать их охрану силами ЧОПов, из сотрудников предприятия.

 

 

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