 В Челнах студенты жалуются на тараканов в здании техникума
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В Челнах студенты жалуются на тараканов в здании техникума

Представитель администрации города предложил сделать дезинсекцию самим или вызвать спецорганизацию.

Республика
19 января 2022  08:26
Автор:
Ольга Ильина

Студенты Набережночелнинского технического техникума опубликовали в соцсетях фото, где по стене ползают тараканы. Об этом пишет «Челнинские известия».

Студенты утверждают, что им и преподавателям приходится находиться в таких неприятных условиях. «Роспотребнадзор не принимает меры. Так еще и преподаватели утверждают, что в этом виноваты студенты, мол сами плохо убираются!» – говорится в сообщении.

На пост отреагировал представитель администрации города и предложил решение инцидента – провести дезинсекцию самим или вызвать спецорганизацию.

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