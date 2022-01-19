В Челнах студенты жалуются на тараканов в здании техникума

Студенты Набережночелнинского технического техникума опубликовали в соцсетях фото, где по стене ползают тараканы. Об этом пишет «Челнинские известия».

Студенты утверждают, что им и преподавателям приходится находиться в таких неприятных условиях. «Роспотребнадзор не принимает меры. Так еще и преподаватели утверждают, что в этом виноваты студенты, мол сами плохо убираются!» – говорится в сообщении.

На пост отреагировал представитель администрации города и предложил решение инцидента – провести дезинсекцию самим или вызвать спецорганизацию.