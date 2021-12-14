В Челнах театр «Мастеровые» откроют ко Дню республики

Новое здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах планируют открыть 30 августа 2022 года - ко Дню республики. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев, заявляют «Вести Татарстан».

«Думаю, что все задуманное получится. Это единственный объект в России, который строится по позиции "драматически театр"» — сказал мэр.

Он добавил, что подобных театров в стране в этом году нигде не строится.

Общая площадь театра 13 тыс. квадратных метров. Здесь будет четыре этажа и несколько залов.

Сейчас на объекте завершены работы по крыше. На данный момент идет процесс по герметизации, сообщает ИА «Татар-информ».