 В Челнах театр «Мастеровые» откроют ко Дню республики
news_header_top_970_100

В Челнах театр «Мастеровые» откроют ко Дню республики

Сейчас на объекте завершены работы по крыше. На данный момент идет процесс по герметизации.

Истории
14 декабря 2021  16:09
Автор:
Эдуард Салихов

Новое здание театра «Мастеровые» в Набережных Челнах планируют открыть 30 августа 2022 года - ко Дню республики. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев, заявляют «Вести Татарстан». 

«Думаю, что все задуманное получится. Это единственный объект в России, который строится по позиции "драматически театр"» — сказал мэр. 

Он добавил, что подобных театров в стране в этом году нигде не строится. 

Общая площадь театра 13 тыс. квадратных метров. Здесь будет четыре этажа и несколько залов. 

Сейчас на объекте завершены работы по крыше. На данный момент идет процесс по герметизации, сообщает ИА «Татар-информ».

Новости
Путин высказался против введения под Новый год ограничений с QR-кодами
«Есть основания для отстранения»: как из «Нашего двора» гонят нерадивых подрядчиков
«Есть основания для отстранения»: как из «Нашего двора» гонят нерадивых подрядчиков
В новом году татарстанцы смогут купить туры по программе кешбека
В Татарстане ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков
В Челнах театр «Мастеровые» откроют ко Дню республики
Госдума в третьем чтении приняла закон о региональной власти
Челнинским больным, которые вынуждены были лечиться от ковида за свой счет, вернули деньги
В Казани из-за обрыва контактной сети остановилось движение трамваев по трем маршрутам