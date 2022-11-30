В Челнах Tesla сломалась после попытки зарядиться на электрозаправке

В Набережных Челнах автомобиль Tesla сломался после того, как попытался зарядиться на электростанции. Об этом сообщается в социальных сетях.

Автор поста рассказал, что машина припаркована у торгового комплекса «105», она полностью покрыта снегом. На электромобиль прикреплена записка, на которой указано, что Tesla обездвижена.

Владелец авто написал, что он не местный. «Сетевая компания» не выходит на связь и что пиропатрон машины сгорел из-за зарядной станции.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Московском районе Казани во дворе дома № 2 по улице Волгоградской и № 150 по улице Декабристов появилась первая дворовая станция зарядки для электромобилей.