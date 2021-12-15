В Челнах вакцинированная на позднем сроки беременности женщина родила здорового ребенка

В Набережных Челнах у вакцинированной на поздней стадии беременности женщины родился здоровый ребенок. Сейчас малышу 4 месяца, и он наблюдается в Детской городской поликлинике №3, сообщает Instagram-аккаунт челнинского КДМЦ.

«Я переболела коронавирусом на раннем сроке беременности. К тому же, после перенесенной болезни оказалось, что выработанных антител недостаточно для защиты от болезни. Поэтому когда Минздрав одобрил вакцинацию беременных женщин от COVID-19, я сразу же вакцинировалась», – поделилась Ирина Холговая.

Роды у Ирины приняли акушеры-гинекологи Перинатального центра КДМЦ на сроке 40 недель, и они прошли успешно. Через четверо суток малыша и маму уже выписали домой. Это третий ребенок в семье Холговых.

Ирина привилась первым компонентом вакцины «Спутник V» на 32 неделе беременности, а вторым – на 35 неделе. Медики сообщили, что на протяжении всей беременности никаких негативных последсвий прививки обнаружено не было.