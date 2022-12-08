В Челнах учительница написала заявление о побоях на второклассника

В 44-й школе Челнов произошел конфликт между учительницей и учеником. На перемене мальчик ударил двух одноклассниц, а когда учительница решила его отругать, второклассник накинулся на нее с кулаками. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По информации издания, ребенок и раньше вел себя агрессивно — дрался с одноклассниками, а родители на жалобы не реагировали.

Учительница зафиксировала побои и написала заявление в полицию. В ситуации разбираются сотрудники по делам несовершеннолетних.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани полицейские задержали двух несовершеннолетних наркозакладчиков. Молодые люди рассказали, что сами нашли «работу» в одном из мессенджеров. Они должны были забирать в одном месте оптовую «закладку», а затем мелкими партиями размещать по районам города.