 В Челнах учительница написала заявление о побоях на второклассника
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В Челнах учительница написала заявление о побоях на второклассника

В ситуации разбираются сотрудники по делам несовершеннолетних.

Республика
8 декабря 2022  12:59
Автор:
Эдуард Салихов

В 44-й школе Челнов произошел конфликт между учительницей и учеником. На перемене мальчик ударил двух одноклассниц, а когда учительница решила его отругать, второклассник накинулся на нее с кулаками. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По информации издания, ребенок и раньше вел себя агрессивно — дрался с одноклассниками, а родители на жалобы не реагировали. 

Учительница зафиксировала побои и написала заявление в полицию. В ситуации разбираются сотрудники по делам несовершеннолетних.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани полицейские задержали двух несовершеннолетних наркозакладчиков. Молодые люди рассказали, что сами нашли «работу» в одном из мессенджеров. Они должны были забирать в одном месте оптовую «закладку», а затем мелкими партиями размещать по районам города.

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