В Челнах улицу в 72 микрорайоне назвали в честь Анатолия Мирошниченко

В Набережных Челнах в честь Анатолия Мирошниченко назвали новую улицу в 72-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Решение было принято на заседании горсовета, на котором заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов предложил присвоить улице на пересечении Сагита Халфина и Плахова имя Анатолия Мирошниченко.

Также были выбраны названия для остановок на пересечении Сармановского тракта и Аэродромной — «17-й комплекс», на пересечении улицы Сибгатуллина и Жданова — «Улица Сибгатуллина» и на пересечении улицы Гостева и Аэродромной — «Улица Аэродромная».

Ранее «КВ» сообщали, что улицу Нариманова в Набережных Челнах продлят на 700 метров до микрорайона «Чаллы Яр».