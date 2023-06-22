 В Челнах улицу в 72 микрорайоне назвали в честь Анатолия Мирошниченко
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В Челнах улицу в 72 микрорайоне назвали в честь Анатолия Мирошниченко

Решение было принято на заседании горсовета.

Республика
22 июня 2023  19:00
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах в честь Анатолия Мирошниченко назвали новую улицу в 72-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Решение было принято на заседании горсовета, на котором заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов предложил присвоить улице на пересечении Сагита Халфина и Плахова имя Анатолия Мирошниченко. 

Также были выбраны названия для остановок на пересечении Сармановского тракта и Аэродромной — «17-й комплекс», на пересечении улицы Сибгатуллина и Жданова — «Улица Сибгатуллина» и на пересечении улицы Гостева и Аэродромной — «Улица Аэродромная».

Ранее «КВ» сообщали, что улицу Нариманова в Набережных Челнах продлят на 700 метров до микрорайона «Чаллы Яр».

 

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