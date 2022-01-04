 В Челнах умерла женщина, в сердце которой вонзили нож
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В Челнах умерла женщина, в сердце которой вонзили нож

Злоумышленник еще не найден.

Республика
4 января 2022  16:57
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах врачам не удалось спасти жизнь местной жительнице, в сердце которой был вонзен нож. Злоумышленник еще не задержан. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сегодня, 4 января, в полночь в квартире жилого дома в 62-м комплексе Челнов обнаружили 52-летнюю женщину с ножевым ранением в области сердца. Она была еще жива, и ее увезли на «скорой» в ближайшую больницу. Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла.

Было заведено уголовное дело по статье «убийство», злоумышленника ищут. Подробности инцидента выясняются.

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