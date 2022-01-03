 В Челнах годовалый ребенок выпал с третьего этажа и выжил
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В Челнах годовалый ребенок выпал с третьего этажа и выжил

В больнице ему поставили диагноз «ушиб легкого».

Республика
3 января 2022  13:48
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах упавший с третьего этажа годовалый ребенок выжил, сообщают «Челнинские известия».

Ребенок упал с третьего этажа квартиры дома 4-го комплекса поселка ГЭС. В этот момент в квартире находились его 30-летняя мать и 61-летняя бабушка. 

Ситуация закончилась благополучно, так как уже в больнице у ребенка диагностировали ушиб легкого, хотя все могло бы закончиться куда более трагично. Малышу назначили необходимый курс лечения.

Пока подробности произошедшего остаются неизвестны. Вскоре сотрудники отдела по делам несовершеннолетних посетят семью для беседы.

 

 

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