В Челнах усилят меры безопасности в день празднования Сабантуя

В день празднования Сабантуя в Набережных Челнах будут усилены меры безопасности. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На входах на территорию праздника будут установлены контрольно-пропускные пункты, а жителей и гостей города просят не приносить с собой запрещенные предметы. Для обеспечения порядка и безопасности задействуют также сотрудников ЧОП, добровльцев и участников общественных молодежных формирований.

Ранее «КВ» сообщали, что во время проведения Сабантуя в районах Татарстана пройдут проверки водителей. В районы республики направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата для профилактики правонарушений.