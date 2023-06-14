 В Челнах усилят меры безопасности в день празднования Сабантуя
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В Челнах усилят меры безопасности в день празднования Сабантуя

Для обеспечения порядка и безопасности будут задействованы сотрудники частных охранных организаций, добровольные народные дружины и участники общественных молодежных формирований.

Республика
14 июня 2023  11:35
Автор:
Эдуард Салихов

В день празднования Сабантуя в Набережных Челнах будут усилены меры безопасности. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На входах на территорию праздника будут установлены контрольно-пропускные пункты, а жителей и гостей города просят не приносить с собой запрещенные предметы. Для обеспечения порядка и безопасности задействуют также сотрудников ЧОП, добровльцев и участников общественных молодежных формирований.

Ранее «КВ» сообщали, что во время проведения Сабантуя в районах Татарстана пройдут проверки водителей. В районы республики направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата для профилактики правонарушений.

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