В Набережных Челнах в 2022 году закупят новые большие автобусы. Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев во время подведения итогов уходящего 2021 года.

«Работу по обновлению автобусного парка, замене автобусов малой вместимости на большие автобусы будем и дальше продолжать. Посмотрим, по итогам финансового 2021 года наши возможности», – отметил мэр.

Он напомнил, что благодаря поддержке Москвы и лично Сергея Собянина в Челны было передано 80 автобусов марки ЛиАЗ. Также хорошие доходы предприятий города в 2020 году смогли позволить купить 21 автобус марки НЕФАЗ.

Также в Челнах продолжат строительство русского драмтеатра и отремонтируют блок инфекционной больницы. По словам градоначальника, строительство русского драмтеатра оценивается в 1,82 млрд рублей и это мечта многих поколений челнинцев. Для Набережных Челнов этот проект будет реализован, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Челны поступили новые автобусы НЕФАЗ за 234 млн рублей.