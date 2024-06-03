В Челнах в ДТП с легковушкой погиб квадроциклист

В результате столкновения квадроцикла с легковым автомобилем в Челнах погиб водитель квадроцикла. Происшествие случилось сегодня в Набережных Челнах, об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По информации ведомства, водитель квадроцикла не соблюдал красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai. По неподтвержденным данным водитель квадроцикла скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства аварии.