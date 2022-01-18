В Челнах в результате пожара в квартире погибла женщина

В Набережных Челнах в результате пожара в квартире на третьем этаже многоквартирного дома погибла женнщина, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Утром 18 января, в 6:42 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Комсомольской в Набережных Челнах. Пожарные реагировали по рангу пожара № 1.

На момент приезда было установлено, что горела кухонная мебель в двухкомнатной квартире. На полу было обнаружено тело женщины 1939 года рождения без признаков жизни.

Эвакуация дома не пригодилась. Причина пожара выясняется.