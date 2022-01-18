 В Челнах в результате пожара в квартире погибла женщина
news_header_top_970_100

В Челнах в результате пожара в квартире погибла женщина

На момент приезда пожарные обнаружили, что в квартире на третьем этаже дома горит кухонная мебель.

Республика
18 января 2022  14:32
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах в результате пожара в квартире на третьем этаже многоквартирного дома погибла женнщина, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Утром 18 января, в 6:42 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Комсомольской в Набережных Челнах. Пожарные реагировали по рангу пожара № 1.

На момент приезда было установлено, что горела кухонная мебель в двухкомнатной квартире. На полу было обнаружено тело женщины 1939 года рождения без признаков жизни.

Эвакуация дома не пригодилась. Причина пожара выясняется.

Новости
В Челнах в результате пожара в квартире погибла женщина
На гендиректора ПСО «Казань» Зиганшина, подозреваемого в неуплате налогов, завели уголовное дело
В Казани на женщину упал снег с крыши: пострадавшая отделалась ушибом
В следующем году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 85 км дорог
В Казани до конца января ограничат движение на Оренбургском проезде
Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина подозревают в уходе от налогов на 2,5 млрд
В Казани пройдет выставка с произведениями Ван Дейка и Рубенса
В прошлом году в Татарстане восстановили больше лесов, чем вырубили