 В Челнах из-за гибели рабочего под суд пойдет руководитель организации
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В Челнах из-за гибели рабочего под суд пойдет руководитель организации

Трагедия произошла в феврале этого года.

Республика
20 июня 2023  08:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах начнется судебное разбирательство по делу 56-летнего руководителя отдела ремонта и строительства ООО «ТД Агат», который обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый получил задание оборудовать вентиляционные отверстия на высоте восьми метров, но вместо того, чтобы привлечь подрядную организацию, он поручил это двум необученным сотрудникам без специального оборудования. 

Для выполнения работ была использована самодельная металлическая корзина, установленная на электропогрузчике. В результате корзина опрокинулась, 55-летний рабочий упал и скончался на месте.

Ранее «КВ» сообщали, что в Приволжском районе Казани на стройке нового ЖК погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело статье «Нарушение требований охраны труда».

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