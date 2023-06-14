В Челнах задержали 23-летнюю сотрудницу полиции, которая ударила ножом сожителя

В Челнах задержали 23-летнюю сотрудницу отдела полиции, которая во время ссоры с сожителем пырнула его ножом в живот. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

По данным издания, потерпевший — ровесник возлюбленной, также работает в полиции. Возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани полицейские задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына. Возбуждено уголовное дело статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».