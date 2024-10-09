В Челнах задержали мужчину, подозреваемого в 21 мошенничестве

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Республика
9 октября 2024  11:35

В Набережных Челнах полицейские задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в совершении серии мошеннических действий. Ранее не трудоустроенный челнинец уже получал более 15 судимостей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

С марта по июль этого года задержанный обманул жителей города на сумму свыше 1 миллиона рублей, совершив 21 мошенничество. По данным следствия, он использовал домовые чаты, предлагая услуги по установке кондиционеров и выполнению ремонтов по привлекательной цене.

Злоумышленник требовал предоплату либо полную стоимость работ, оставляя свои контактные данные и расписки. В некоторых случаях оформлялись даже договоры. Однако после получения денег мужчина исчезал, придумывая различные отговорки для отчета перед заказчиками. Когда давление со стороны клиентов становилось слишком сильным, он менял номера телефонов, место жительства и покидал чаты.

Пострадавшие жители начали обращаться в полицию, сообщив о потерях, которые варьировались от 20 до 280 тысяч рублей каждое. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение мошенника и задержали его. Подозреваемый признался в содеянном, указав, что похищенные средства были потрачены на погашение старых долгов и удовлетворение личных нужд, при этом ущерб потерпевшим так и не был компенсирован.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», а задержанному назначен арест.

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