 В Челнах задержали мужчину, который хотел украсть шуруповерт из строительного магазина
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В Челнах задержали мужчину, который хотел украсть шуруповерт из строительного магазина

Сотрудниками местной полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Республика
25 января 2022  19:15

В Набережных Челнах задержали мужчину при попытке кражи шуруповерта из строительного магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время патрулирования на закрепленной территории сотрудники Росгвардии получили сообщение, что в торговом центре по улице Машиностроительная сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 44-летнего мужчину, задержанного администрацией ТЦ за попытку кражи.

Момент злодеяния запечатлен на записи видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый подошел к стеллажу, достал из коробки шуруповерт стоимостью 6 тыс. рублей и спрятал его под курткой. После этого злоумышленник попытался выйти из торгового зала, не оплатив товар через кассу, но был остановлен персоналом магазина.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и изъяли украденный товар. Мужчину передали полиции города для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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