 В Челнах задержали подростков из Нижнекамска, подозреваемых в серии краж
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В Челнах задержали подростков из Нижнекамска, подозреваемых в серии краж

Возбуждены уголовные дела.

Республика
23 сентября 2022  11:44
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники полиции Набережных Челнов задержали двоих подростков из Нижнекамска, которые подозреваются в нескольких кражах. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Набережным Челнам.

Как считает следствие, 15-летний и 17-летний юноши по ночам проникали в торговые павильоны и магазины. Они взламывали алюминиевые рольставни, повреждали двери или разбивали стекла. Общая сумма украденного оценивается в 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением.

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