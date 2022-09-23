В Челнах задержали подростков из Нижнекамска, подозреваемых в серии краж

Сотрудники полиции Набережных Челнов задержали двоих подростков из Нижнекамска, которые подозреваются в нескольких кражах. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Набережным Челнам.

Как считает следствие, 15-летний и 17-летний юноши по ночам проникали в торговые павильоны и магазины. Они взламывали алюминиевые рольставни, повреждали двери или разбивали стекла. Общая сумма украденного оценивается в 100 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением.