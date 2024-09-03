В Челнах задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

В Набережных Челнах автоинспекторы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего водителя, который управлял автомобилем с поддельными правами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Татарстан.

В понедельник, 2 сентября, автоинспекторы остановили автомобиль ГАЗ под управлением мужчины. При проверке документов у водителя были выявлены признаки подделки водительского удостоверения. Документ изъяли и направили на экспертизу. Собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье за использование заведомо поддельного документа.

ГИБДД напоминает, что использование поддельных документов является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком до одного года.