В Челнах задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

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Республика
3 сентября 2024  13:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах автоинспекторы возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего водителя, который управлял автомобилем с поддельными правами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Татарстан.

В понедельник, 2 сентября, автоинспекторы остановили автомобиль ГАЗ под управлением мужчины. При проверке документов у водителя были выявлены признаки подделки водительского удостоверения. Документ изъяли и направили на экспертизу. Собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье за использование заведомо поддельного документа.

ГИБДД напоминает, что использование поддельных документов является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком до одного года.

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