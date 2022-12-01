 В Челнах зафиксировали первую травму после катания на тюбинге в этом сезоне
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В Челнах зафиксировали первую травму после катания на тюбинге в этом сезоне

Мужчина сломал челюсть.

Республика
1 декабря 2022  15:45
Автор:
Роза Габитова

В городской больнице № 5 Набережных Челнов зафиксировали первую травму после катания на тюбинге в этом сезоне. Об этом сообщает в Telegram-канале Минздрава РТ.

В медучреждение обратился Ильнар из Менделеевска с переломом челюсти, в него влетел тюбинг. Врачи приняли решение оперировать пациента. 

Как рассказал челюстно-лицевой хирург Хабиб Магомедов, под местной анестезией пострадавшему установили двухчелюстные назубные шины Тигерштедта. Зафиксировав прикус сделали контрольные снимки. В течение месяца мужчина будет ходить с шинами и наблюдаться у стоматолога-хирурга.

Специалист добавил, что такие травмы зимой встречаются каждый год, так как катание на тюбингах — опасное времяпровождение.

В настоящее время пациент выписывается домой.

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