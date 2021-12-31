 В Челнах закрылся телеканал холдинга СТВ «Медиа»
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В Челнах закрылся телеканал холдинга СТВ «Медиа»

Накануне, 29 декабря, телевидение выпустило свой последний блок новостей.

Республика
31 декабря 2021  09:23
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах закрылось местный телеканал холдинга СТВ «Медиа». Группу операторов и монтажеров распустили, а корреспондентам дали другие места в холдинге, сообщают «Челнинские известия».

Главный редактор Алсу Валеева отказалась комментировать информацию о закрытии канала. А совладелец и руководитель холдинга Абдулхак Батюшов и вовсе сообщил, что никакого закрытия не было, но комментировать это также отказался.

Финансовые показатели холдинга с каждым годом демонстрируют низкие результаты. Таким образом, за 2020 год ООО «ИнтерТелеКом» (название юрлица холдинга) выручка составила 8,9 млн рублей, в то время как в 2012-м она равнялась 20,3 млн рублей.

В прошлом году прибыль холдинга ушла в минус на 8,1 млн рублей.

Сейчас в холдинг входят пять радиостанций: «АвтоРадио», радио ENERGY, «Брежнев FM», «Юмор FM», «Радио Дача». В состав также входит сеть уличного вещания «Голос Набережных Челнов», радио, которое можно услышать на остановках общественного транспорта в Челнах.

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