В Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом

В Набережных Челнах Госжилфонд заселил 409-квартирный соципотечный дом в 63-м микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

«В ней будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, медицинские работники-получатели грантов, молодые и многодетные семьи, дети-сироты», – отмечают в ГЖФ.

В новом доме 10 этажей и 10 подъездов. Общая площадь всех квартир – 20300 кв. м. Это уже восьмой по счету соципотечный дом, открытый Госжилфондом в 63-м микрорайоне.

«Сейчас в микрорайоне завершены строительные работы в 216-квартирном доме № 63-16, который готовится к итоговой проверке Госстройнадзора РТ. Дополнительно строятся еще четыре соципотечных дома на 680 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году», — отметил исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.