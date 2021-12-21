 В Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом
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В Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом

Дом стал восьмым открытым Госжилфондом в 63-м микрорайоне. 

Город
21 декабря 2021  17:19
Автор:
Карина Кострулева

В Набережных Челнах Госжилфонд заселил 409-квартирный соципотечный дом в 63-м микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. 

«В ней будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, медицинские работники-получатели грантов, молодые и многодетные семьи, дети-сироты», – отмечают в ГЖФ.

В новом доме 10 этажей и 10 подъездов. Общая площадь всех квартир – 20300 кв. м. Это уже восьмой по счету соципотечный дом, открытый Госжилфондом в 63-м микрорайоне. 

 

«Сейчас в микрорайоне завершены строительные работы в 216-квартирном доме № 63-16, который готовится к итоговой проверке Госстройнадзора РТ. Дополнительно строятся еще четыре соципотечных дома на 680 квартир. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году», — отметил исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

 

 

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