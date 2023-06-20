В Челнах вынесли приговор кассиру и менеджеру банка за кражу более 40 млн рублей

В Набережных Челнах суд вынес приговор 55-летней заведующей кассой и 42-летней менеджеру местного банка за кражу более 40 млн рублей – им назначили 3 года лишения свободы условно и 4 года в колонии общего режима соответственно. Об этом сообщили в Прокуратуре Татарстана.

Как сообщает следствие, женщины, совместно сговорившись, взяли из банковской ячейки около 15 млн рублей, которые принадлежали бизнесмену. Позднее, когда последний пришел забрать свои деньги из банка, вместо настоящих он обнаружил поддельные купюры из банка приколов.

На этом сотрудницы не остановились. Из банковского хранилища они украли еще 25 млн рублей. Позднее стало известно, что еще одна соучастница похитила у четырех человек более 17 млн рублей, якобы, чтобы приобрести дорогостоящее оборудование для частной клиники.

Свою вину подсудимые признали частично.