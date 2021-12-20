 В Челнах женщина разбилась насмерть в попытках спуститься с 9 этажа по канату
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В Челнах женщина разбилась насмерть в попытках спуститься с 9 этажа по канату

Пенсионерка оказалась заперта в квартире и хотела выйти на улицу за спиртным.

Истории
20 декабря 2021  08:29
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах 66-летняя женщина разбилась насмерть в попытках спуститься с квартиры на 9 этаже по канату. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В 8 часов вечера к дому в 41-комплексе автограда вызвали сотрудников полиции. На место первым прибыл участковый и увидел, что на земле лежит пенсионерка с признаками падения с высоты. Также полицейские обнаружили канат, привязанный к балкону.

Как оказалось, дочь погибшей заперла ее в квартире для того, чтобы та не употребляля алкоголь. Поэтому пенсионерка пыталась выйти в магазин через окно.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани женщина выпала из окна шестнадцатиэтажного дома.

 

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