В Челнах жильцы дома, где произошел взрыв газа, вернутся в них до 25 декабря

В Набережных Челнах продолжается ремонт дома 48/20, где в конце октября произошел взрыв газа. Жильцам обещают сдать квартиры в «первозданном виде». На объект приехал мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Наши дела не расходятся со словами. Мы не только восстановили все в первозданном виде – в том, что было до взрыва, но еще и качество улучшили, причем намного. Все стало в разы лучше, практически новые квартиры передаем», – отметил Магдеев.

Он также подчеркнул, что в квартирах на вкус жильцов подобраны обои, уложен кафель в ванной комнате, а также подано тепло.

По словам мэра, квартиры планируется сдать до 25 декабря, чтобы жильцы смогли отметить новоселье перед Новым годом.