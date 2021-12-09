В Набережных Челнах жители попросили закрыть парковку из-за ночных «дрифтеров»

В Набережных-Челнах жители домов, расположенных рядом с территорией «Эссен» попросили закрывать парковку на ночь, чтобы спастись от «дрифтеров». Об этом они написали в соцсетях.

«Сколько уже жаловались на „дрифтеров“ на площадке эссена, а воз и ныне там. Каждую ночь до 2-3 утра, всю зиму, сколько можно! Почему 5 человек резвятся, а 5 домов должны их слушать?» — возмущаются челнинцы.

Жители просят администрацию города поставить шлагбаумы с 23:00 до 7:00, чтобы на ночь оградить себя от шума «дрифта».