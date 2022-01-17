В челнинском медколледже задержали преподавателя по подозрению во взятке

В Челнах задержали подозреваемую в получении взятки в медколледже. В настоящее время следователи вышли на заведующую отделом дополнительного образования Галины Салиховой. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Так, сотрудница обвиняется в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, которые она взяла летом 2021 года. Женщина помогла получить удостоверение о повышении квалификации и сертификата специалиста по «сестринскому делу». Она вручила документы без обучения и сдачи экзаменов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан стал лидером среди регионов по выявлениям случаев дачи взяток. Было расследовано 193 подобных преступления.