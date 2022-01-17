 В челнинском медколледже задержали преподавателя по подозрению во взятке
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В челнинском медколледже задержали преподавателя по подозрению во взятке

Сотрудница медколледжа обвиняется в получении 15 тысяч рублей.

Истории
17 января 2022  09:34
Автор:
Карина Кострулева

В Челнах задержали подозреваемую в получении взятки в медколледже. В настоящее время следователи вышли на заведующую отделом дополнительного образования Галины Салиховой. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Так, сотрудница обвиняется в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, которые она взяла летом 2021 года. Женщина помогла получить удостоверение о повышении квалификации и сертификата специалиста по «сестринскому делу». Она вручила документы без обучения и сдачи экзаменов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан стал лидером среди регионов по выявлениям случаев дачи взяток. Было расследовано 193 подобных преступления.

 

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