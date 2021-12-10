 В челнинский онкодиспансер по грантовой программе РТ устроился хирург из Гаити
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В челнинский онкодиспансер по грантовой программе РТ устроился хирург из Гаити

Грант Правительства республики получил 61 врач.

Республика
10 декабря 2021  08:36
Автор:
Ольга Ильина

В Республиканском клиническом онкодиспансере Набережночелнинского филиала третий месяц по грантовой программе работает хирург-онколог Фритзлей Рафаэл с острова Гаити. Об этом пишут «Челнинские известия».

Приехав в Россию в 2006 году, Фритзлей Рафаэл выучился в медицинском институте Российского университета дружбы народов. Сначала он работал в Москве, потом около двух лет в Казани.

По программе правительства Татарстана грант уже получил 61 врач, а решения комиссии Минздрава республики ожидают еще 15 врачей.

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