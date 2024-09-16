В Челябинске школьник молотком избил одноклассников и учителей

news_top_970_100
Россия/Мир
16 сентября 2024  09:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, все они госпитализированы, оказывается медицинская помощь. Также он подчеркнул, что сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют детали происшествия. В частности, почему охрана не отреагировала и как вообще ученик смог пронести молоток в школу. 

Губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Ведется следствие.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Старо-Аракчинскую улицу в Казани перекроют из-за проведения работ на инженерных сетях
Ирада Аюпова открыла выставку «Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России»
У «горячей линии» комитета по транспорту Казани изменился номер телефона
Пенсионерка из Нижнекамска хотела заработать в интернете и потеряла 1,2 млн рублей
В Челябинске школьник молотком избил одноклассников и учителей
Татарстан занял 12-е место в России по затратам на ЖКУ
В Казани автобус №89 заблокировал движение из-за поломки
В Казани за сутки задержали четырех водителей, не имеющих права управления автомобилем