В Челябинске школьник молотком избил одноклассников и учителей

В 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, все они госпитализированы, оказывается медицинская помощь. Также он подчеркнул, что сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют детали происшествия. В частности, почему охрана не отреагировала и как вообще ученик смог пронести молоток в школу.

Губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Ведется следствие.