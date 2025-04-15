В центр России придет летнее тепло, а на Кавказе ожидаются заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уже в середине недели запад, центр и север европейской части страны прогреются до +20…+25 °C благодаря теплому воздуху со Средиземного моря. В Москве такие температуры ожидаются к концу недели, что на 6–8 градусов выше нормы.

Однако на юге европейской России, напротив, сохранится прохладная погода из-за ветров из Сибири. В ночь на вторник на Северном Кавказе, в Ростовской области и Ставропольском крае возможны заморозки.

По словам Вильфанда, потепление связано с двумя факторами: активным солнцем при малооблачной погоде и приходом теплых воздушных масс, пишет РИА Новости.