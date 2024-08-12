В центре Казани два дня будет работать запрет на продажу алкоголя

В связи с проведением матча Кубка России между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом» в столице Татарстана будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

13 и 14 августа купить алкоголь в магазинах будет невозможно на улицах Астрономическая, Баумана, Чернышевского, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзная, Университетская в центре города. Ограничения не коснутся заведений общепита.

Также 13 и 14 августа продажа алкоголя будет ограничена в окрестностях стадиона «Ак Барс Арена»: на проспекте Фатыха Амирхана, улицах Чистопольская, Адоратского, Академика Лаврентьева, Троицкий лес, а также вдоль акватории Казанки. Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 14 августа на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.