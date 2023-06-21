В центре Казани из-за повреждения сети приостановили движение трамваев и троллейбусов

На пересечении улиц Тукая и Татарстан в Казани произошло повреждение контактной сети. Из-за этого временно приостановлено движение ряда троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Приостановлено движение трамваев № 1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусов № 3, 5.Жителей и гостей города просят планировать свой маршрут заранее. Причина повреждения сети не называется.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани приостановливали движение трамвая №4 из-за аварии на путях. На месте работали соответствующие службы.