 В центре Казани из-за повреждения сети приостановили движение трамваев и троллейбусов
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В центре Казани из-за повреждения сети приостановили движение трамваев и троллейбусов

Причина повреждения сети не называется.

Город
21 июня 2023  11:31
Автор:
Эдуард Салихов

На пересечении улиц Тукая и Татарстан в Казани произошло повреждение контактной сети. Из-за этого временно приостановлено движение ряда троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Приостановлено движение трамваев № 1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусов № 3, 5.Жителей и гостей города просят планировать свой маршрут заранее. Причина повреждения сети не называется.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани приостановливали движение трамвая №4 из-за аварии на путях. На месте работали соответствующие службы.

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