В центре Казани «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его

В центре Казани, у театра имени Камала, «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его. Об этом сообщает в социальных сетях.

Предположительно, грузовую машину занесло из-за обильного снегопада.

На фотографиях свидетелей происшествия видно, что «КАМАЗ» загружен снегом. Перед грузовика сильно пострадал из-за удара. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на трассе М-7 в Казани легковой автомобиль Deawoo, за рулем которого находился 44-летней мужчина, насмерть сбил 73-летнюю женщину.