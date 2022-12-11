 В центре Казани «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его
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В центре Казани «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его

Предположительно, грузовик занесло из-за обильного снегопада.

Город
11 декабря 2022  13:49
Автор:
Роза Габитова

В центре Казани, у театра имени Камала, «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его. Об этом сообщает в социальных сетях. 

Предположительно, грузовую машину занесло из-за обильного снегопада. 

На фотографиях свидетелей происшествия видно, что «КАМАЗ» загружен снегом. Перед грузовика сильно пострадал из-за удара. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на трассе М-7 в Казани легковой автомобиль Deawoo, за рулем которого находился 44-летней мужчина, насмерть сбил 73-летнюю женщину.

 

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