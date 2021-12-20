В центре Казани оборвались провода по троллейбусу в направлении улицы Павлюхина

В Казани на улице Островского рядом с Баскет-холлом оборвались провода по троллейбусу в направлении улицы Павлюхина. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из-за обрыва на этом участке не ездят маршруты троллейбусов № 6,8,12. Транспорт поменял схему движения.

Так, троллейбус № 6 едет с Тульской до Танкового кольца, № 8 с Деревни Универсиады до Танкового кольца, а № 12 с Глушко до Танкового кольца.

На месте происшествия ведутся работы по восстановлению провода.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани образовались 9-балльные пробки из-за ночного снегопада.