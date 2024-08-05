В центре Казани ограничат движение из-за строительства подземных коммуникаций

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Город
5 августа 2024  11:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Вахитовском районе Казани на нескольких участках улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой ограничат движение транспорта. Это связано со строительством водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, пишет мэрия.

На улице Габдуллы Тукая у дома № 110 ограничения будут действовать с 9 по 16 августа, на улице Сары Садыковой у здания №12к1 по улицу Салиха Сайдашева – с 9 по 18 августа, а на улице Сары Садыковой от дома №110 по улице Габдуллы Тукая до дома №47 будут действовать с 19 по 31 августа.

Комитет внешнего благоустройства города просит водителей заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

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