В центре Казани ограничат движение из-за строительства подземных коммуникаций

В Вахитовском районе Казани на нескольких участках улиц Габдуллы Тукая и Сары Садыковой ограничат движение транспорта. Это связано со строительством водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций, пишет мэрия.

На улице Габдуллы Тукая у дома № 110 ограничения будут действовать с 9 по 16 августа, на улице Сары Садыковой у здания №12к1 по улицу Салиха Сайдашева – с 9 по 18 августа, а на улице Сары Садыковой от дома №110 по улице Габдуллы Тукая до дома №47 будут действовать с 19 по 31 августа.

Комитет внешнего благоустройства города просит водителей заранее планировать маршрут с учетом ограничений.