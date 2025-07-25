В центре Казани открылся виртуальный портал в Москву

С 20 июля по 20 августа на улице Баумана, рядом с кафе «Сказка», работает уникальный портал в Москву.

Что это такое и как им пользоваться, рассказал сегодня журналистам председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Этот портал, внешне напоминающий обычную будку (вмещает максимум 12 человек), представляет собой мультимедийную инсталляцию, где каждый желающий может «телепортироваться» в столицу нашей родины — виртуально, конечно.

Как это работает? Специальная камера сканирует вас в портале и создает ваш виртуальный образ за примерно пять минут. Затем вы сможете скачать видеоролик о прогулке по Москве с вашим участием с помощью QR-кода. Обратите внимание, что вы появитесь только в одном кадре в начале ролика, который был снят в аналогичном портале на ВДНХ. Иванов лично прошел всю эту процедуру и продемонстрировал журналистам результат в виде получившегося рилса на своем телефоне.

Цель проекта, по его словам, заключается в привлечении внимания к путешествиям в столицу. Плюс это увеличивает туристическую привлекательность нашего города.

Такие телепорты также работают в других городах, таких как Тула, Нижний Новгород и Тюмень.

Казанский телепорт абсолютно бесплатный. Поэтому перед ним периодически выстраиваются очереди. Работает он каждый день с 12 до 20 часов.