В центре Казани появится футуристичный ресторанный комплекс в виде бабочки

Необычный проект украсит набережную Казанки. Рядом с новым детским парком появится ресторанный комплекс «Кубелек», своим обликом напоминающий крылья бабочки.

Футуристичное здание будет располагаться на улице Подлужной, между сквером Фукса и Кремлевской набережной, занимая участок площадью около 5 тысяч квадратных метров. Проект, разработанный архитектурным бюро Duplex, уже получил одобрение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Комплекс будет состоять из четырех зданий разной этажности, гармонично вписываясь в окружающее пространство. Два одноэтажных здания расположатся вдоль набережной, а два двухэтажных с террасами – вдоль южного спуска от сквера Фукса.

«Кубелек» задуман как место, где гармонично сочетаются история и современность. Легкие, праздничные конструкции здания перекликаются с атмосферой расположенного рядом детского парка, создавая единый ансамбль.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Планируется обустроить проезды и тротуары, а также озеленить территорию, создавая комфортное пространство для отдыха горожан и гостей столицы.