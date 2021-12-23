 В центре Казани продается здание бывшей Спасо-Преображенской церкви 1855 года постройки
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В центре Казани продается здание бывшей Спасо-Преображенской церкви 1855 года постройки

Стоимость здания оценивается в 89,9 млн рублей

Город
23 декабря 2021  08:23
Автор:
Николай Лукоянов

В центре Казани выставлено на продажу здание бывшей Спасо-Преображенской церкови 1855 года постройки. Стоимость здания оценивается в 89,9 млн рублей.

Здание находится на пересечении улиц Университетской и Право-Булачной напротив комплекса «Лучано». Его площадь 636 кв. метров, также имеется парковка на 12 машин. В здании выполнен внутренний ремонт помещений, заменены несущие конструкции и укреплен фундамент.

Сейчас здание взял в аренду банк «Дом.ру». Продавец говорит, что договор аренды действителен на ближайшие три года.

В 2019 году зданию был присвоен статус федерального значения.

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