В центре Казани из-за прорыва водопровода 12 домов остались без воды

В центре Казани по улице Татарстан прорвало участок водопровода 1975 года, в результате чего 12 домов остались без воды. Прорыв произошел в субботу вечером, сотрудники «Волоканала» выехали на место для отключения поврежденного участка, сообщает городская мэрия.

Водопровод 1875 год прорвался на глубине 2,4 метра.

Специалисты обещали устранить проблему к утру, но информации о завершении ремонта пока нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани по всему городу случаются провалы из-за устаревших коммунальных сетей. Казанский «Водоканал» постоянно чинит в городе изношенные почти на 100% сети, но тем не менее, аварии продолжают происходить.