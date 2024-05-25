В центре Казани проходит ярмарка изделий самозанятых

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Город
25 мая 2024  21:06
Автор:
Эндже Гарафиева

С 24 по 26 мая возле театра Галиаскара Камала в Казани проходит ярмарка изделий ручной работы, организованная при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На ярмарке, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, 120 самозанятых из Татарстана представляют свои авторские изделия. 

Центр «Мой бизнес» бесплатно предоставил торговые места участникам. Оригинальная продукция включает столярные изделия, украшения и фермерские продукты с национальным колоритом. Открытие ярмарки посетили первый заместитель министра Республики Татарстан Наталья Кондратова и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, которые поздравили предпринимателей и вручили дипломы.

Ярмарка посвящена культуре бизнеса, и на её площадке установлен книжный шкаф для обмена литературой о бизнесе. Все выходные у театра Камала будут работать ведущие, диджеи и артисты, организующие конкурсы и викторины. Также запланированы выступления творческих коллективов и музыкантов.

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