В честь Курбан-байрама на казанской телебашне включится праздничная подсветка. Иллюминация украсит ее 27 июня с 21.00 до 23.00, сообщили в ДУМ РТ.

«Украшение казанской телебашни создаст атмосферу праздника в столице Татарстана и напомнит жителям и гостям об общечеловеческих ценностях, которые транслирует Курбан-байрам», — отметили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, празднование одного из главных мусульманских праздников начнется 28 июня в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведенных площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных, они будут работать в течение трех дней – 28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.