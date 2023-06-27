 В честь Курбан-байрама на казанской телебашне включится праздничная подсветка
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В честь Курбан-байрама на казанской телебашне включится праздничная подсветка

Иллюминация украсит ее 27 июня с 21.00 до 23.00.

Город
27 июня 2023  11:05
Автор:
Эдуард Салихов

В честь Курбан-байрама на казанской телебашне включится праздничная подсветка. Иллюминация украсит ее 27 июня с 21.00 до 23.00, сообщили в ДУМ РТ.

«Украшение казанской телебашни создаст атмосферу праздника в столице Татарстана и напомнит жителям и гостям об общечеловеческих ценностях, которые транслирует Курбан-байрам», — отметили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, празднование одного из главных мусульманских праздников начнется 28 июня в 2:30 с чтения Корана. После этого на 17 специально отведенных площадках начнутся обряды заклания жертвенных животных, они будут работать в течение трех дней – 28, 29 и 30 июня. Со списком площадок можно ознакомится здесь.

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