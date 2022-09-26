В честь музыканта Александра Барыкина в Челнах открыли мемориал

В Набережных Челнах открыли мемориальную доску и вечер памяти певца, композитора, гитариста, поэта-песенника Александра Барыкина. Доску размером 100 на 70 сантиметров из черного гранита установили на фасаде дома №36 по улице Прикамской, передает «Татар-информ».

На мемориале белыми буквами выгравировали надпись на русском языке: «Поэт, композитор, певец. Неоднократно гостил в этом доме у Юрия Шеина. Именно здесь была написана песня „Набережные Челны“ в соавторстве с Сергеем Бычковым».

Напомним, Барыкин скончался в 2011 году, в этом году ему исполнилось бы 70 лет.

Ранее «КВ» сообщали, что в селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана состоялось открытие мемориальной доски белорусскому народному поэту Янке Купале. Памятную доску установили на стене музея-квартиры поэта, в котором он проживал с ноября 1941 по июнь 1942 года.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, делегация из Беларуси и представители национально-культурной автономии белорусов в России, а также зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева.